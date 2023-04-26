В Орле прошло первенство города по настольному теннису

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20:00, 26 апреля 2023 года
В Орле прошло первенство города по настольному теннисуВ соревнованиях приняли участие 60 спортсменов.
Первенство города прошло в училище олимпийского резерва 22-23 апреля. В последний день ушедшей недели отмечался всемирный день настольного тенниса.
По информации пресс-службы мэрии, среди участников 15-18 лет лучшими стали Виктория Липатова и Петр Манько, среди ребят 12-14 лет – Диана Лубинец и Глеб Михалев.
– Среди мужских пар выделились Владислав Добророднов и Антон Пехов, среди женских — Виктория Липатова и Анастасия Жердова, среди смешанных пар — Антон Пехов и Виктория Верижникова, - отметили в пресс-службе.
Все победители получили памятные кубки, медали и грамоты.
Фото: администрация Орла
Сергей Силаев