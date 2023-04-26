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17:03, 26 апреля 2023 года Улицы частного сектора в Орле будет ремонтировать "МонолитСтрой" Фирме заплатят более полумиллиарда рублей.





Стали известны результаты электронного аукциона на ремонт улиц частного сектора Орла. Контракт достался подрядной фирме "МонолитСтрой", сумма его превышает 656 миллионов рублей.



Итоговая информация по торгам размещена на официальном портале Госзакупок. Подрядчику предстоит привести в порядок более сотни улиц в областном центре. Получать средства фирма будет в течение нескольких лет. Согласно контрактной документации, в 2023 году организации заплятят более 50 миллионов. Основные транши предусмотрены на 2024 и 2025 год: "МонолитСтрой" получит более 300 миллионов соответственно.



Заказчиком выступает МКУ "Объединеный муниципальный заказчик г. Орла".







Ольга СУПОНЕВА



