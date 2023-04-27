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8:30, 27 апреля 2023 года В Орле сегодня состоится встреча с писателем Еленой Чудиновой Желающих пообщаться с автором приглашает Бунинка.





Встреча с писателем Еленой Чудиновой пройдет 27 апреля в Орловской областной библиотеке им. Бунина. Начало в 15.00.



Елена Чудинова - писатель и поэт, драмматург, журналист. На сегодняшней встрече гости узнают больше о романе "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева", вышедшем в 2021 году.



(16+)





Ольга СУПОНЕВА



