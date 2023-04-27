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8:00, 27 апреля 2023 года

В Орловской области выявили лучшего шахматиста среди осужденных

В УФСИН России по региону состоялся онлайн-турнир по шахматам.


В соревнованиях приняли участие осужденные из ИК-2, 5, 6, КП-3,7, СИЗО-1. Мастерство продемонстрировали все участники турнира.

По информации пресс-службы УФСИН России по Орловской области, состязания прошли по круговой системе. Победитель определялся по суммарному числу очков, набранных игроков во всех матчах. Лимит времени на игру – 30 минут.

Участники турнира показали хорошую подготовку, старание и желание победить и по итогам соревнований первое место у осужденного КП-7, втрое место – СИЗО, третье место- ИК-5, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по региону.




Сергей Силаев
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