Орловские полицейские задержали мошенника в Ростовской области

Он обманул двоих орловчанок на 14 тысяч рублей.

В мценский отдел полиции обратились две девушки-студентки одного из медицинских ссузов. Одна из них получила предложение в социальных сетях пройти платные курсы по медицине. Также девушке пообещали скидку, если она найдет еще одного человека.

Мужчина, предложивший курс, получил 14 тысяч рублей и перестал выходить на связь. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, оперативникам пришлось поехать в Ростовскую область и там задержать местного жителя.

В итоге 38-летний ростовчанин признался в содеянном. Уголовное дело уже направлено прокурору, мужчина возместил орловчанкам материальный ущерб.