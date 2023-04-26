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16:10, 26 апреля 2023 года Знаменская больница Орловщины получила три дефибриллятора Новое оборудование продолжает поступать в медучреждения в рамках национального проекта "Здравоохранение".





Три новых дефибриллятора поставили в Знаменскую центральную районную больницу Орловской области. Медучреждение пополнилось оборудованием благодаря нацпроекту "Здравоохранение".



Дефибрилляторы мобильные, переносные. Они позволят реанимировать пациентов в сельской местности: фельдшерский акушерских пунктах. Кроме того, ими можно проводить реанимационные мероприятия в местах массового скопления людей, отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



