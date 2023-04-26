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17:30, 26 апреля 2023 года Директором Знаменской школы Орловского округа назначен Игорь Пахомов Свой трудовой путь учителя он начал с 2000-го года.





У Знаменской школы Орловского округа новый директор. Им стал Игорь Пахомов.



С 2000-го года Игорь Пахомов работал в сельской школе, в 2005 году продолжил трудовую карьеру в "Орловском банковском колледже", а с 2021 года трудился на должности заместителя директора Жилинской СОШ, рассказали в администрации Орловского муниципального округа.



Новому руководителю Знаменской школы 44 года, он женат, у него двое детей.











Ольга СУПОНЕВА



