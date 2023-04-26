Главная » Новости



16:30, 26 апреля 2023 года В орловских селах появляются "Сады Памяти" К акции присоединились населенные пункты Орловского округа.





В рамках акции "Сад Памяти" в селе Троицкое Орловского округа высадили деревья. В ближайшее время и другие сельские населенные пункты орловского пригорода станут зеленее.



В Троицком высадили молодые сосны, сливы и яблони. Поучаствовали в озеленении со смыслом сотрудники дома культуры и администрации округа.



Также акция состоится в деревне Вязки, селах Путимец и Маслово, сообщает администрация Орловского МО.





Ольга СУПОНЕВА



