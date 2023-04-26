Орловцы продемонстрировали навыки украшения тортов

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17:00, 26 апреля 2023 года
Орловцы продемонстрировали навыки украшения тортовПрофессиональные способности показали студенты в рамках регионального чемпионата профмастерства "Абилимпикс".
На базе технологического техникума открылась новая площадка регионального чемпионата. Всего в соревновании приняли участие 25 школьников, 90 студентов и 14 специалистов.
В 2023 году появились новые компетенции, одна из них – "Декорирование тортов". Кроме этой площадки, в регионе появилось еще 4 новых: "Туризм", "Сборка металлоизделий", "Лоскутное шитье", "Сборка измерительных блоков".
Татьяна Тимохина