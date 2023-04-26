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15:29, 26 апреля 2023 года Стало известно, как в Орловской области будут работать МФЦ на майские праздники Несколько дней многофункциональные центры не будут принимать посетителей.





Опубликован график работы МФЦ Орловской области на майские праздники в 2023 году. Несколько дней будут нерабочими.



Так, попасть на прием не удастся 1,8 и 9 мая - это праздничные дни, прием заявителей остановлен. А со 2 по 6 мая отделы многофункциональных центров принимать будут в обычном режиме.









Ольга СУПОНЕВА



