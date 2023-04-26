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15:00, 26 апреля 2023 года

Лагерь "Елочка" в Болховском районе примет первых отдыхающих 30 мая

Профильная смена "Движение первых" начнет работу 18 июня.


Лагерь готовится к новому сезону: уже выкрашены стены, заменены полы в некоторых спальнях и в холлах, обновлена мебель и потолки. Рабочие ремонтируют склады на пищеблоке и летней веранде.  
В 2023 году лагерь впервые примет смену российского движения детей и молодежи. Смена "Движение первых" стартует 18 июня. Но уже 30 мая лагерь откроет двери для первого заезда. 

Орловская область всегда была примером патриотического воспитания молодежи. Здесь никогда не прерывалась традиция детских патриотических организаций, сегодня очень активно развивается Российское движение детей и молодежи, - отметили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.




Мария Семак
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