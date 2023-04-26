Лагерь "Елочка" в Болховском районе примет первых отдыхающих 30 мая

Профильная смена "Движение первых" начнет работу 18 июня.

Лагерь готовится к новому сезону: уже выкрашены стены, заменены полы в некоторых спальнях и в холлах, обновлена мебель и потолки. Рабочие ремонтируют склады на пищеблоке и летней веранде.

В 2023 году лагерь впервые примет смену российского движения детей и молодежи. Смена "Движение первых" стартует 18 июня. Но уже 30 мая лагерь откроет двери для первого заезда.

– Орловская область всегда была примером патриотического воспитания молодежи. Здесь никогда не прерывалась традиция детских патриотических организаций, сегодня очень активно развивается Российское движение детей и молодежи, - отметили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.