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14:30, 26 апреля 2023 года Новый корпус школы №2 в Ливнах сдадут к 1 сентября Почти тысяча учеников перейдет на обучение в одну смену.





В Ливнах продолжается строительство нового корпуса школы №2. Его планируется сдать к новому учебному году.



Новое здание позволит почти тысяче учеников перейти на односменное обучение. На объекте в данный момент трудится порядка пятидесяти строителей.



- На текущий момент подрядчик завершил кладку несущих стен, ведется кладка перегородок актового зала и устройство парапетов. Параллельно выполняются работы по устройству перекрытий актового зала, хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации, ливневой канализации, монтаж оконных блоков, электромонтажные работы, штукатурные работы, сантехнические работы, кровельные работы , - сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Школу возводят по национальному проекту "Образование". Ход работ на контроле держит губернатор Андрей Клычков.









Ольга СУПОНЕВА



