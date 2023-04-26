Новый корпус школы №2 в Ливнах сдадут к 1 сентября
Почти тысяча учеников перейдет на обучение в одну смену.
В Ливнах продолжается строительство нового корпуса школы №2. Его планируется сдать к новому учебному году.
Новое здание позволит почти тысяче учеников перейти на односменное обучение. На объекте в данный момент трудится порядка пятидесяти строителей.
- На текущий момент подрядчик завершил кладку несущих стен, ведется кладка перегородок актового зала и устройство парапетов. Параллельно выполняются работы по устройству перекрытий актового зала, хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации, ливневой канализации, монтаж оконных блоков, электромонтажные работы, штукатурные работы, сантехнические работы, кровельные работы, - сообщилтелеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Школу возводят по национальному проекту "Образование". Ход работ на контроле держит губернатор Андрей Клычков.