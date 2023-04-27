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7:30, 27 апреля 2023 года В Орел приедут лучшие молодые сумоисты страны Первенство России пройдет с 28 апреля по 1 мая.





Орел снова примет соревнования по сумо. С 28 апреля по 1 мая в городе пройдет первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. В борьбу за медали и места в юношеской сборной России по сумо вступят порядка 500 спортсменов из двух десятков регионов страны.





Артем Ежаков



