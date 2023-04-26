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12:51, 26 апреля 2023 года В Орле рассмотрели закон об ответственности служб заказа легкового такси До последнего времени законодательством не была урегулирована деятельность агрегаторов.





Депутаты Орловского облсовета на сессии 25 апреля рассмотрели законопроект об ответственности служб заказа легкового такси и разграничение полномочий. Он предусматривает упорядочивание сферы легковых пассажирских перевозок.



Законопроект распределяет полномочия органов государственной власти области в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того устанавливается ведение реестров: перевозчиков легковых такси, легковых такси и служб заказа легкового такси. Предусмотрен и порядок применения мер господдержки перевозчиков.



- Закон прежде всего направлен на обеспечение защиты интересов пассажиров и перевозчиков легковым такси. Впервые определяются права, обязанности и, что немаловажно, устанавливается ответственность служб заказа легкового такси — агрегаторов. Кроме того, запланирован переход к реестровой модели предоставления государственных услуг с цифровизацией процедур допуска к перевозкам легковым такси и контроля за такими перевозками, - прокомментировал Леонид Музалевский, спикер Орловского облсовета.











Ольга СУПОНЕВА



