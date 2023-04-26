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14:00, 26 апреля 2023 года Мэр Орла Юрий Парахин отчитается о работе за прошлый год О своей деятельности расскажут, также, председатель горсовета и КСП.





Мэру Орла Юрию Парахину предстоит отчитаться о своей работе, проделанной в 2022 году. Доклад градоначальник представит на сессии горсовета 28 апреля.



Отчитаться предстоит и председателю Орловского городского совета Василию Новикову, а также председателю контрольно-счетной палаты Орла Татьяне Успенской.











Ольга СУПОНЕВА



