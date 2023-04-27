Главная » Новости



9:00, 27 апреля 2023 года В Орле любителя пьяной езды отправили в колонию Мужчина проведет в заключении год.





Малоархангельский районный суд приговорил местного жителя к году заключения в колонии-поселении за повторное нетрезвое вождение. Как сообщили в прокуратуре, мужчина не сделал выводов из предыдущей истории и снова сел за руль подшофе.



Также суд на четыре года запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



