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13:30, 26 апреля 2023 года Орловские команды начинают борьбу за путевку в "Финал четырех" Ассоциации студенческого баскетбола Матчи сыграют мужская и женская сборные Орловского госуниверситета.





Мужская и женская сборные Орловского государственного университета сыграют домашние матчи плей-офф "Лиги Белова" Ассоциации студенческого баскетбола. Мужская команда встретится с баскетболистами Уральского федерального университета, женская – с санкт-петербургскими "Черными медведями".



Оба матча пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5. Мужская команда сыграет 27 апреля в 18:00, женская – 29 апреля в 14:00.

Серии продлятся до двух побед. Второй матч мужской команды состоится 5 мая, третий (при необходимости) – 6 мая. Обе игры пройдут на выезде в Екатеринбурге. Женские игры пройдут 6 мая и (если понадобится) 7 мая – в Санкт-Петербурге.





Анастасия Дорохова



