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12:40, 26 апреля 2023 года

Темные улицы Северного района Орла получат новые фонари

Дороги подсветят уже в ближайшее время.


В Северном районе Орла установят новые фонари. Светлее станет на недоосвещенных участках уже в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета. Депутаты ранее поднимали вопрос темных улиц, в первую очередь подходов к школам, детским садам. Сейчас администрацией дано поручение установить фонари. Подсветят следующие улицы: район дома № 72 по Раздольной, проезд от дома №34 по Металлургов по Рощинской, проезд от дома №2 до дома №24 по Силикатной, проезд от улицы Космонавтов до дома №7 по Рощинской улице, а также район домов №17 и №19 по Маринченко. 
- Также поручено в кратчайшие сроки организовать разработку проектно-сметной документации для освещения дороги на улице Кузнецова на участке от дома№ 8 до улицы Раздольной, - отмечает пресс-служба Орловского горсовета.  

 




Ольга СУПОНЕВА
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