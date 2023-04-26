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12:16, 26 апреля 2023 года

Автобусы на Орловщине планируется обновить за счет федеральных средств

Доступность общественного транспорта стала предметом для обсуждения на сессии облсовета.


На заседании Орловского облсовета народных депутатов, 25 апреля, одной из тем для обсуждения стал общественный транспорт и его доступность для людей. Прозвучала информация: автопарк автобусов в регионе планируется обновлять за счет федеральных средств.

Как рассказал глава профильного департамента Алексей Субботин, на данный момент транспортная сеть на Орловщине представлена 306 маршрутами, обслуживает их больше 800 единиц подвижного состава (автобусы, трамваи и троллейбусы). Обеспечивают они транспортное сообщение всех населенных пунктов с Орлом.

Основными проблемами сферы Субботин назвал возраст и техническое состояние подвижного состава. 

Обновление транспортных средств предполагается за счет федеральных средств в рамках реализуемых проектов по обновлению общественного транспорта в малых городах и сельских территориях. В рамках поручения Президента РФ на эти цели будет выделено 50 миллиардов рублей, но пока средства в регионы не были направлены, - цитирует пресс-служба облсовета Алексея Субботина. 





Ольга СУПОНЕВА
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