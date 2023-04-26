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12:00, 26 апреля 2023 года Женщины в орловских селах смогут бесплатно пройти маммографию Передвижной маммографический комплекс приедет в разные районы области.





Жительницы сельской местности на Орловщине смогут проверить здоровье молочных желез. В районы приедет передвижной маммографический комплекс Орловского онкодиспансера.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", на текущей неделе комплекс работает в Сосковском и Должанском районах. Обследование уже прошли 500 женщин. В его рамках можно пройти массовый скрининг заболеваний молочной железы. Он входит в обязательный этап программы диспансеризации женщин от сорока лет.











Ольга СУПОНЕВА



