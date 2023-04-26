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12:30, 26 апреля 2023 года Орловская прокуратура организовала горячую линию по вопросам медобеспечения детей-инвалидов Она будет работать по 26 мая.





По указанию прокурора Орловской области Алексея Тимошина в регионе по 26 мая работает горячая линяя по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарствами, медизделиями, лечебным питанием и средствами реабилитации. Об этом сообщили в ведомстве.



Информацию о нарушениях в этой сфере можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;

8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Иванович Морозов;

8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 - дежурный прокурор прокуратуры области.





Артем Ежаков



