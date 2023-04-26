В Мценском районе мотоциклист без номеров, прав и шлема врезался в дерево

Мужчина госпитализирован в отделение травматологии.

55-летний мужчина на мотоцикле "Урал" госпитализирован после столкновения с деревом. ДТП случилось в селе Отрадинское Мценского района 25 апреля.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель не имел права управления транспортом, не надел шлем, а у мотоцикла даже не было номеров. Поездка закончилась печально: мужчина затормозил о дерево.



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В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в Мценскую ЦРБ, госпитализирован в травматологическое отделение, - пояснили в ведомстве.