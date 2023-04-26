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11:36, 26 апреля 2023 года Михаил Вдовин получил благодарность от Владимира Путина Вице-спикеру Орловского облсовета передали письмо от Президента РФ.





Зампред Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин получил Благодарственное письмо от Президента РФ. Передали благодарность вице-спикеру облсовета на сессии 25 апреля.



В этот же день вручен был и ряд других наград. Так, заместитель председателя облсовета Сергей Потемкин был отмечен Почетным знаком Совфеда РФ "За заслуги в развитии Парламентаризма".



Фото: пресс-служба Орловского облсовета











Ольга СУПОНЕВА



