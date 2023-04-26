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11:14, 26 апреля 2023 года Орловский сенатор Василий Иконников 26 апреля празднует день рождения Политику исполнилось 62 года.





26 апреля поздравления с днем рождения принимает сенатор Василий Иконников. Известному орловскому политику исполнилось 62 года.



Василий Иконников - первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ, член бюро областного отделения КПРФ, депутат Госдумы VI созыва, избранный в состав регионального списка кандидатов от Орловской области. Уроженец Орла, имеет инженерное образование, кандидат экономических наук. В 90-е годы был заместителем мэра Орла, в нулевых - председателем горсовета. С 2016 года - член Совфеда РФ.



Редакция "Вестей" поздравляет именинника с праздником.





Ольга СУПОНЕВА



