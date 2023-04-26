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11:03, 26 апреля 2023 года В Спасском-Лутовиново откроется интерактивная выставка "Улитка на склоне" Гости тургеневской усадьбы познакомятся с работами художницы Диляры Байчуриной.





Спасское-Лутовиново приглашает на новую выставку. Гости усадьбы Тургенева познакомятся с творчеством казанской художницы Диляры Байчуриной.



Автор в течение нескольких месяцев "ковидного" лета всматривалась в берег Волги. Получилась коллекция работ, которые сама автор называет дыханием времени. В Спасском отмечают: посещение выставки даст ощущение состояние медитации. Экспозиция интерактивная.



- Впереди новое лето. Что ждет нас в ближайшие 90 дней, и какую картину каждый захочет создать уже сегодня? Включитесь в игру от создателей выставки "Улитка на склоне", дайте волю воображению, - обращаются к орловцам в Спасском-Лутовиново.



Выставка откроется 27 апреля.



(6+)











Ольга СУПОНЕВА



