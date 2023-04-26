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10:22, 26 апреля 2023 года

Опубликован график выплат социальных пособий в Орловской области на май

Выплаты придут со 2 по 25 число.


Опубликован график выплат социальных пособий в Орловской области на май 2023 года. Выплаты орловцам придут в срок 2 по 25 число.

График обнародовал социальный департамент. Согласно ему, со 2 по 5 мая придут выплаты на детей от 3 до 7 лет, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, региональное детское пособие. В эти же дни орловцы получат пособия многодетные семьи - ежемесячные и единовременные, маткапитал многодетным семьям, выплата к пенсии многодетным матерям, единовременная выплата взамен "Подарка новорожденному".

С 10 по 15 мая придет компенсация по оплате коммуналки для многодетных семей, ежемесячная выплата  получателям региональных мер поддержки, в том числе и по компенсации оплаты ЖКУ, выплата компенсации по расходам ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами, доплаты к пенсиям, пособия семьям Героев России (посмертно), компенсация расходов по капремонту отдельным категориям граждан. 

С 24 по 25 мая придет субсидия на оплату жилья и коммуналки (индивидуально), а также еженедельно будут приходить пособия безработным орловцам (индивидуально).








Ольга СУПОНЕВА
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