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10:43, 26 апреля 2023 года

В Кромском районе открыли памятную доску Даниилу Голонову, погибшему в СВО

Памятное мероприятие прошло 25 апреля.


Мемориальную доску погибшему уроженцу деревни Речица открыли в Большеколчевском сельском поселении.

Даниил с первых дней участвовал в специальной военной операции в составе 106-й дивизии ВДВ. Погиб кромчанин 17 апреля 2022 года. За мужество и героизм Даниил Сергеевич награжден орденом Мужества.

Пройдут годы. Что-то со временем забывается, но главное, что не должно уйти в никуда – это память, память о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой, своей жизнью, счастьем жить свободными гражданами своей страны. Эта память нужна живым, будущим поколениям и очень важно, чтобы новые поколения помнили, знали и гордились этими людьми - нашими Героями!написал глава района Андрей Усиков в социальных сетях.

Фото: Андрей Усиков




Сергей Силаев
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