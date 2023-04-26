В Кромском районе открыли памятную доску Даниилу Голонову, погибшему в СВО

Памятное мероприятие прошло 25 апреля.

Мемориальную доску погибшему уроженцу деревни Речица открыли в Большеколчевском сельском поселении.

Даниил с первых дней участвовал в специальной военной операции в составе 106-й дивизии ВДВ. Погиб кромчанин 17 апреля 2022 года. За мужество и героизм Даниил Сергеевич награжден орденом Мужества.

– Пройдут годы. Что-то со временем забывается, но главное, что не должно уйти в никуда – это память, память о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой, своей жизнью, счастьем жить свободными гражданами своей страны. Эта память нужна живым, будущим поколениям и очень важно, чтобы новые поколения помнили, знали и гордились этими людьми - нашими Героями! – написал глава района Андрей Усиков в социальных сетях.



Фото: Андрей Усиков