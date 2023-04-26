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10:00, 26 апреля 2023 года В Орле презентовали поэтический сборник Геннадия Фролова В издании есть неопубликованные ранее стихи.





Два года назад ушел из жизни Геннадий Фролов – наш земляк, поэт и переводчик. В его наследии – 10 сборников стихов, к которым добавился еще один. Презентация прошла в библиотеке имени Бунина.



Вспомнить прекрасного поэта пришли его друзья детства, орловские литераторы, поклонники творчества Геннадия Фролова.



Новое издание вышло в свет благодаря супруге поэта. В сборник вошли неопубликованные ранее стихи.





Эва Стасюлевич



