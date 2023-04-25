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20:45, 25 апреля 2023 года Мценский завод по производству оконной фурнитуры планирует расширение Сегодня компания "Футурус" – один из крупнейших резидентов территории опережающего социально-экономического развития.





Компания "Футурус" наладила на территории опережающего социально-экономического развития "Мценск" производство оконной фурнитуры. Рынок сбыта продукции – вся Россия и дружественные государства.



В год завод производит 10 миллионов комплектов оконной фурнитуры. Его уникальность – в полном цикле производства. Сырье используется отечественное, что обеспечивает полную независимость от зарубежных поставщиков.



В этом году компания планирует инвестировать в производство 20 миллионов рублей. Закупить новое оборудование, увеличить мощности количество рабочих мест. Сейчас их 800, а станет на 200 больше.





Мария Семак



