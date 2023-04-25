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18:30, 25 апреля 2023 года В Орле временно прекратится движение машин в районе железнодорожного вокзала Ограничения для автолюбителей вводятся уже 25 апреля.





Мэрия Орла предупреждает автолюбителей о временных неудобствах. Ограничения вводятся уже с сегодняшнего вечера.

– В связи с нанесением дорожной разметки с 20:00 25 апреля до 24:00 27 апреля будет прекращено движение транспортных средств от дома № 1"Б" по ул. Привокзальной до дома № 1к1 по площади Привокзальной в районе входа в здание железнодорожного вокзала; с 20:00 25 апреля до 24:00 29 апреля — от ул. Орджоникидзе до дома № 10 по ул. Привокзальной, – сообщили в пресс-службе мэрии.





Артем Ежаков



