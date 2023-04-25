Главная » Новости



18:05, 25 апреля 2023 года 27 и 28 апреля в Орловской области ожидаются первые грозы Орловщину накрывают теплые влажные воздушные массы со Средиземноморья.





На европейскую территорию России с восточного Средиземноморья поступают теплые влажные воздушные массы. Этим явлением и обуславливается погода в нашем регионе.



26 апреля на Орловщине будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие дожди, день пройдет без существенных осадков. Термометры покажут 17 – 22 градуса тепла.



27 и 28 апреля в регионе прогнозируются первые в этом году грозы.





Артем Ежаков



