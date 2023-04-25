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20:25, 25 апреля 2023 года В Орловской области в авариях с участием мотоциклов пострадали 13 человек Такова статистика за текущий год.





В 2023 году в Орловской области зарегистрировано девять аварий с участием мотоциклов. В них пострадали 13 человек, включая несовершеннолетних.



В большинстве случаев виновниками становились именно водители двухколесного транспорта – это и проезд на запрещающий сигнал светофора, и агрессивное вождение.





Всеволод Трифонов



