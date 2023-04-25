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19:40, 25 апреля 2023 года В Орле на базе ветклиники аграрного университета будут бесплатно стерилизовать бездомных животных Выполнять работу будут преподаватели факультета биотехнологий и ветеринарной медицины.





Стало известно о реализации еще одной волонтерской программы в Орле. Теперь бездомных животных будут бесплатно стерилизовать на базе ветклиники аграрного университета.



Выполнять всю работу будут преподаватели факультета биотехнологий и ветеринарной медицины с использованием современных препаратов и наркоза. Все затраты берут на себя волонтеры.





Всеволод Трифонов



