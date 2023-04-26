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8:30, 26 апреля 2023 года Орловец Алексей Гущин завоевал серебро на чемпионате России по кроссу Соревнования прошли в Суздале.





Орловскую область на чемпионате и первенстве России по кроссу представляли воспитанники тренера Николая Петрова Алексей Гущин и Тимофей Галактионов. По информации департамента физической культуры и спорта Орловской области, Алексей Гущин показал результат 23:41 на восьми километрах. Эти цифры позволили взять ему серебро, Тимофей Галактионов стал шестым. Фото: спортивная школа олимпийского резерва





Сергей Силаев



