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16:23, 25 апреля 2023 года

В центре Орла загоревшийся мусор повредил балкон квартиры

Пожар вспыхнул в Почтовом переулке.


Сообщение о возгорании сотрудникам МЧС поступило около 14.00. Очевидцы сообщили, что около многоквартирного дома загорелся мусор.

Когда пожарные приехали на место, огонь уже успел перекинуться на балкон многоквартирного дома. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться дальше. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате мусор сгорел на площади три квадратных метра, также повреждена оконная рама балкона. Причину случившегося предстоит установить специалистам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области 






Сергей Силаев
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