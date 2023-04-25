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17:00, 25 апреля 2023 года

В Орле началась раздача Георгиевских ленточек

Символ Победы можно получить в 11 точках.


С 25 апреля по 9 мая в Орле проходит раздача Георгиевских ленточек. Об этом сообщает мэрия областной столицы.

Волонтеров с ленточками можно встретить с 17:00 до 18:00 в парке Победы, сквере Героев-комсомольцев, сквере Гуртьева, сквере Танкистов, на площади у КДЦ "Металлург", в сквере Ермолова, в сквере пионерской организации "Орлята". По выходным и праздниками Георгиевские ленточки также будут раздавать в сквере Героев-десантников, в сквере имени Героя Ермолаева, на бульваре Молодежи, на площади Содружества.

Всего раздадут 10 тысяч ленточек.


Артем Ежаков
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