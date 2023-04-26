В Орловской области прошло совещание с аграриями и пчеловодами

Заседание состоялось в департаменте сельского хозяйства региона.

В совещании приняли участие руководитель управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный, председатель реготделения российского национального союза пчеловодов Николай Савенков, а также представители департамента сельского хозяйства и управления ветеринарии.

По информации управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, стороны обсудили безопасное применение пестицидов и агрохимикатов при обработке посевов. Евгений Черный выступил с докладом на тему "Разъяснение законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами".

Руководитель надзорного ведомства подробно рассказал о работе в информационный системе, проинформировал об основных нарушениях законодательства.