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9:00, 26 апреля 2023 года

Орловец лишился машины и денег из-за повторной пьяной езды

Судом мужчина приговорен к штрафу и конфискации иномарки.


38-летний житель города Орла узнал приговор за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Первый эпизод произошел в июне прошлого года – тогда орловец был привлечен к административной ответственности. Наказание не подействовало – в феврале этого года мужчину снова остановили нетрезвым.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей и на полтора года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также в собственность государства обратили "КИА Сорренто" осужденного.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артем Ежаков
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