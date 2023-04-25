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17:30, 25 апреля 2023 года Орловцам с инвалидностью помогут подобрать работу В регионе пройдет ярмарка вакансий в рамках чемпионата "Абилимпикс".





27 апреля с 11:00 до 14:00 в ОГИК пройдет ярмарка вакансий в рамках в рамках чемпионата "Абилимпикс". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Ожидается, что 25 работодателей разместят свыше 360 предложений о трудоустройстве. Среди вакансий будут также подходящие для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Подробную информацию о предстоящей ярмарке можно узнать по телефону: (4862) 43-44-54.





Артем Ежаков



