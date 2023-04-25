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15:44, 25 апреля 2023 года В Орле продолжается сборка новой конструкции Красного моста Свежие фото со стройки выложил мэр Юрий Парахин.











Сборка новой конструкции моста в разгаре.





- Сегодня на стапель для надвижки нового пролета переправы устанавливаются металлоконструкции — они прибывают партиями и сразу же монтируются. Уже завезено порядка 15% деталей, продолжается их укрупненная сборка. Параллельно реставрируется фасад моста — начали с левого берега, - рассказал мэр.





Прокладка ливневки уже находится на завершающем этапе, установлены очистные сооружения с двух сторон переправы.



Глава Орла Юрий Парахин побывал на Красном мосту. В социальных сетях он поделился фотографиями со стройки, а также рассказал о ходе работ.Сборка новой конструкции моста в разгаре.- Сегодня на стапель для надвижки нового пролета переправы устанавливаются металлоконструкции — они прибывают партиями и сразу же монтируются. Уже завезено порядка 15% деталей, продолжается их укрупненная сборка. Параллельно реставрируется фасад моста — начали с левого берега, - рассказалмэр.Прокладка ливневки уже находится на завершающем этапе, установлены очистные сооружения с двух сторон переправы. Фото: t.me/parakhin_yuri





Ольга СУПОНЕВА



