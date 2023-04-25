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20:15, 25 апреля 2023 года В Нарышкино прошел легкоатлетический забег в честь Победы в Великой Отечественной войне Организатором акции стал депутат орловского облсовета Сергей Потемкин.





В Нарышкино состоялся легкоатлетический забег в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором акции стал депутат орловского облсовета Сергей Потемкин.



Участие приняли 250 человек из Орловской, Курской и Брянской областей. Самой юной участницей стала девятилетняя девочка.



Забеги провели на дистанциях от одного до шести километров. Победители получили медали и грамоты.





Евгения Пьянова



