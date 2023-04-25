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15:23, 25 апреля 2023 года На содержание дорог Орловской области направят 800 миллионов рублей Контракт будет действовать до 2025 года.





800 миллионов рублей на Орловщине вложено будет в содержание следующих дорог: М-2 "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной; Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов, а также Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел.



Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Общая протяженность этих участков превышает 380 километров. Контракт действовать будет до 2025 года, по нему подрядчик должен будет поддерживать в надлежащем состоянии сами дороги и искусственные сооружения на них.



Фирма, которая займется содержанием, станет известна 15 мая: будут подведены итоги конкурсных процедур.





Ольга СУПОНЕВА



