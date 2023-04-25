На орловском мусоросортировочном предприятии сломалось оборудование

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15:25, 25 апреля 2023 года
На орловском мусоросортировочном предприятии сломалось оборудованиеПроблему с вывозом отходов обсудили на сессии облсовета.
Тему подняли 25 апреля на апрельской сессии Орловского областного совета народных депутатов.
Руководитель "ЭкоСити" Юрий Парахин объяснил парламентариям, что оборудование сломалось впервые за пять лет. Его планируют отремонтировать в течение недели.
Анна Вайсергисер
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