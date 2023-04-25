Главная » Новости



15:30, 25 апреля 2023 года Орловские футболистки сложили полномочия чемпионок Первой лиги ЖФК "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" не сумел завоевать пятый титул подряд, уступив соперницам из Екатеринбурга.





В минувшие выходные завершился всероссийский финал Первой лиги среди женских команд. Четыре года подряд триумфаторами соревнования был ЖФК "ОрелГУ-КПРФ-Русичи". Пятого титула подряд не случилось – орловчанки уступили "Виз-Синаре" из Екатеринбурга.



Основное время завершилось со счетом 5:5. В дополнительное время команды забили по голу. В серии пенальти точнее были футболистки "Виз-Синары".





Анастасия Дорохова



