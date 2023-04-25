вторник 25.04.2023 16:56:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:30, 25 апреля 2023 года

Орловские футболистки сложили полномочия чемпионок Первой лиги

ЖФК "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" не сумел завоевать пятый титул подряд, уступив соперницам из Екатеринбурга.


В минувшие выходные завершился всероссийский финал Первой лиги среди женских команд. Четыре года подряд триумфаторами соревнования был ЖФК "ОрелГУ-КПРФ-Русичи". Пятого титула подряд не случилось – орловчанки уступили "Виз-Синаре" из Екатеринбурга.

Основное время завершилось со счетом 5:5. В дополнительное время команды забили по голу. В серии пенальти точнее были футболистки "Виз-Синары".


Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.