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15:00, 25 апреля 2023 года Лучшие идеи орловской молодежи представлены на выставке инициатив Участие в ней принимают более 30 общественных организаций региона.





Свыше трех десятков общественных организаций региона встретились на выставке молодежных инициатив. Она открылась 25 апреля в Фундаментальной бибилиотеке Орловского госуниверситета. Каждая из организаций организовала свой стенд. Посетителей знакомят не только с общей информацией, но и на практике показывают то, что умеют.



Самых активных инициаторов наградят памятными грамотами и дипломами. Выставка работает по 28 апреля.





Даниил Борисов



