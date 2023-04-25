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14:42, 25 апреля 2023 года

Орловчанка проведет 12 лет в колонии за сожжение сожителя

Мужчина после поджога бензином скончался в больнице.


Жительница областной столицы признана виновной в преступлении по статье 105 УК РФ – убийство с особой жестокостью.

Следствие и суд установили, что ночью 26 октября 2022 года 41-летняя женщина находилась во дворе двора Заводского района. В ходе конфликта с 41-летним сожителем, местная жительница облила мужчину бензином и подожгла его. Орловец скончался в лечебном учреждении, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Женщина отправится в колонию общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области 




Сергей Силаев
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