Орловчанка проведет 12 лет в колонии за сожжение сожителя

Мужчина после поджога бензином скончался в больнице.

Жительница областной столицы признана виновной в преступлении по статье 105 УК РФ – убийство с особой жестокостью.

Следствие и суд установили, что ночью 26 октября 2022 года 41-летняя женщина находилась во дворе двора Заводского района. В ходе конфликта с 41-летним сожителем, местная жительница облила мужчину бензином и подожгла его. Орловец скончался в лечебном учреждении, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Женщина отправится в колонию общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области