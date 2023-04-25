Орловскую областную клиническую больницу посетили московские кардиологи

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14:30, 25 апреля 2023 года
Орловскую областную клиническую больницу посетили московские кардиологиРаботу экспертной группы возглавил академик РАН Сергей Бойцов.
Эксперты НМИЦ кардиологии имени Чазова прибыли 25 апреля в областную столицу. Они оценили качество оказания медицинской помощи жителям региона.
Во главе экспертной группы – главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов, сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
Эксперты встретились с врачами-кардиологами и специалистами по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Также врачи изучили тактику ведения сложных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Фото: департамент здравоохранения региона
Сергей Силаев