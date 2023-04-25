Фотофакт: в детском парке Орла легковушка разъезжала по тротуару

Водитель "Лады" передвигался по Почтовому переулку по пешеходной дорожке.

В Детском парке Орла по тротуару разъезжала легковушка. Инцидент очевидцам удалось запечатлеть в обеденное время 25 апреля: "Лада" двигалась в гору по Почтовому переулку. Вот только не по проезжей части, а по пешеходной дорожке.



