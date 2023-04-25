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14:30, 25 апреля 2023 года В Орловской области нашли останки девяти советских солдат В регионе проходит первый этап «Вахты памяти».





На Орловщине проходит первый этап "Вахты памяти". Девять красноармейцев спустя 80 лет вернулись с войны. Их останки с личными вещами обнаружили вблизи деревни Задушное. Есть шанс установить имя одного из героев – среди находок попался бумажный вкладыш.



Поисковики активно продолжают работу. За три года вблизи деревни Задушное было поднято около двухсот бойцов и командиров РККА.





Татьяна Тимохина



