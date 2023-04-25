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13:09, 25 апреля 2023 года В голосовании по благоустройству Орла лидирует городской парк Жители отдали за него уже больше четырех тысяч голосов.





Продолжается рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий Орла. В лидеры вырвался городской парк культуры и отдыха, за него жители отдали уже больше четырех тысяч голосов.



На втором месте - сквер Гуртьева, на третьем Дворянское гнездо. Далее в списке парк Ботаника и сквер Бунина (территория у библиотеки Бунина).



Территорию, которая победит, приведут в порядок в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая.



Проголосовать можно которая победит, приведут в порядок в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая.Проголосовать можно здесь





Ольга СУПОНЕВА



